PUBG: Battlegrounds arriva su Epic Games Store, ecco data e orario

Kratfon ha annunciato che PUBG: Battlegrounds a breve sarà disponibile anche su Epic Games Store. Il lancio è fissato alle 01:00 italiane di giovedì 8 dicembre 2022, con il preload che sarà disponibile nelle prossime ore.

Dal comunicato stampa ufficiale apprendiamo che la versione in arrivo su Epic Games Store sarà completamente identica a quella di Steam. Inoltre i giocatori di entrambe le piattaforme potranno giocare assieme.

Per celebrare il lancio di PUBG: Battlegrounds su Epic Games Store, i giocatori possono riscattare il PUBG Founder's Pack, che include vari oggetti per la personalizzazione estetica dell'avatar virtuale. Il pacchetto sarà disponibile come DLC gratuito dal 6 dicembre 2022 al 5 gennaio 2023.

PUBG: Battlegrounds

PUBG: Battlegrounds ha abbandonato il modello premium per diventare un gioco free-to-play all'inizio dell'anno. Si è rivelata una scelta azzeccata, in quanto in poco tempo i server del battle royale di Krafton sono stati invasi da migliaia di nuovi giocatori. Si tratta dunque di un gioco ancora molto giocato e supportato costantemente con patch correttive, nuovi contenuti ed eventi.

A proposito di Epic Games Store, vi segnaliamo che sono ancora disponibili i giochi gratis lanciati il 1 dicembre e sono già noti quelli in regalo dall'8 dicembre 2022.