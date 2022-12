Nvidia RTX 4080 e 4090: prezzo ufficiale abbassato in Europa

Sebbene non ci sia stata una comunicazione ufficiale, sembra che il prezzo di Nvidia RTX 4080 e RTX 4090 sia stato abbassato in Europa, come risulta dal sito del produttore, sebbene non proprio di molto.

In base a quanto visibile sul sito Nvidia, si tratta di un abbassamento del 5% rispetto al prezzo precedente, che non è molto ma nemmeno un calo insignificante, se si pensa comunque alle cifre importanti di cui si parla come totale. In sostanza, si tratta di un abbassamento sotto il prezzo ufficiale comunicato in precedenza, anche se di poco. Da notare, peraltro, che ci sono alcune discrepanze rispetto alla sezione italiana del medesimo sito.



Nvidia RTX 4090 ha un prezzo ufficiale di 1949 euro mentre l'RTX 4080 di 1469 euro: la prima si trova ora sul sito al prezzo di 1.859 euro, mentre la seconda cosa 1.399 euro. In base a quanto riferito da 3DCenter, questo abbassamento sarebbe il risultato di una modifica nel tasso di cambio tra dollaro ed euro, passato da 0,98 a 1,05, cosa che ha portato alla revisione dei prezzi sul sito ufficiale.

Sebbene la differenza sui prezzi del sito ufficiale non sia propriamente sconvolgente, rappresenta un episodio importante perché quello fissato da Nvidia è una sorta di prezzo di partenza per le GPU, che potrebbero dunque subire delle riduzioni più consistenti presso i negozi e per quanto riguarda i modelli da parte di altri produttori.

Insomma, l'episodio ha valore quasi simbolico ma potrebbe rappresentare l'inizio di una vera riduzione dei prezzi per quanto riguarda le schede grafiche della serie RTX 40, che al momento si attestano ancora su livelli decisamente poco accessibili per la maggior pare degli utenti. Restiamo dunque in attesa di eventuali sviluppi sulla questione.