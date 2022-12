Dwarf Fortress debutta primo su Steam: Strike the Earth!

Dwarf Fortress ha debuttato in prima posizione su Steam. Il gioco di Bay 12 Games ha infatti scalato la top 10 globale appena reso disponibile, nonostante il prezzo di 28,99€. Evidentemente c'era grande attesa per questo lancio, considerando la fama del gioco e l'amore della comunità per il suo gameplay.

Dwarf Fortress è in sviluppo dal 2002 ed è stato pubblicato per la prima volta nel 2006. Il gioco è stato per anni disponibile in forma gratuita (ancora lo è, in realtà, almeno la versione con grafica testuale) ed è stato aggiornato costantemente dagli sviluppatori, diventando una specie di leggenda del settore, tanto da finire al MoMA tra i videogiochi più significativi di sempre.

Dwarf Fortress primo su Steam

La versione Steam è identica a quella gratuita, tranne per la grafica completamente rifatta, l'aggiunta di un tutorial e quella delle varie funzioni di Steam. Se volete più informazioni, leggete la nostra recensione di Dwarf Fortress.

Considerate che a Dwarf Fortress si sono ispirati titoli quali Minecraft, RimWorld, Prison Architect e molti altri ancora. Il vero GOTY del 2022, se non fosse uscito nel 2006.