Back 4 Blood: disponibile il DLC "Fiume di Sangue"

Lo studio di sviluppo Turtle Rock Studios e l'editore Warner Bros. Games hanno annunciato la disponibilità di "Fiume di Sangue", il nuovo DLC di Back 4 Blood, sparatutto cooperativo a base di non-morti.

Fiume di Sangue aggiunge una nuova storia per la campagna e lo Sterminatore Tale, un'emarginata proveniente da una setta, che viene accompagnata da Jeff, un partner Infestato richiamabile durante l'azione.

Il DLC aggiunge anche 8 skin esclusive per i personaggi, 12 per le armi, nonché dei nuovi accessori, delle nuove armi e delle carte extra. Fiume di Sangue è acquistabile autonomamente come le precedenti espansioni Figli del Parassita e Tunnel del terrore o come parte del Pass annuale di Back 4 Blood. Incluso nel prezzo anche per chi ha acquistato la Deluxe Edition o l'Ultimate Edition del gioco.

Vediamo il nuovo trailer e leggiamo altri dettagli, che riguardano anche l'aggiornamento gratuito lanciato in concomitanza del DLC:

Insieme all'espansione Fiume di Sangue è da oggi disponibile come aggiornamento gratuito la nuova modalità PvE cooperativa Prova del Parassita, che consente ai giocatori di scegliere la strada per affrontare le sfide che troveranno in una catena di quattro mappe ottenendo punti rifornimento durante il cammino. I giocatori potranno aggiungere modificatori corruzione o scegliere i sentieri più tortuosi per aumentare la difficoltà e il numero di punti rifornimento ottenuti. Chi è alla ricerca di nuove sfide o di un livello di difficoltà più personalizzato potranno invece provare a completare Prova del Parassita con un punteggio alto per finire in cima alla classifica online.

Infine, oggi torna l'evento natalizio di Back 4 Blood, che fino al 4 gennaio darà ai giocatori la possibilità di trovare decorazioni natalizie per Fort Hope, ascoltare canzoni di Natale al jukebox e ottenere costumi, emblemi, skin per armi e graffiti stagionali, tra cui corna da renna per Holly, un buffo maglione per Mamma, orecchie da elfo per Evangelo e molto altro.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Back 4 Blood è disponibile per PC, Xbox Series X e S, Xbox One, PS4 e PS5.