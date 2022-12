Warhammer 40.000: Space Marine 2, il gameplay ai The Game Awards 2022 per un leak

Stando a un leak, il gameplay di Warhammer 40.000: Space Marine 2 verrà mostrato per la prima volta durante i The Game Awards 2022, lo show condotto da Geoff Keighley che si svolgerà nella notte fra l'8 e il 9 dicembre a partire dalle 1.30 italiane.

Annunciato con un trailer proprio nella scorsa edizione dei TGA, Warhammer 40.000: Space Marine 2 è il sequel dell'ottimo action shooter sviluppato originariamente da Relic Entertainment e pubblicato nel 2011 su PC, PS3 e Xbox 360.

Il nuovo capitolo, in uscita probabilmente nel 2023 solo sulle piattaforme di attuale generazione, dunque PC, PS5 e Xbox Series X|S, vedrà il ritorno del capitano Titus per una nuova missione che vedrà gli Space Marine affrontare orde di feroci Tyranid.

Durante l'ultimo PC Gaming Show sono emersi alcuni dettagli sul gameplay di Space Marine 2, che a quanto pare riprenderà per larga parte l'entusiasmante sistema di combattimento del precedente episodio, in grado di unire efficacemente meccaniche hack & slash e third person shooter.

In attesa di capire se effettivamente assisteremo al reveal del gameplay di Warhammer 40.000: Space Marine 2 ai The Game Awards 2022, rinfrescatevi la memoria con la nostra recensione di Warhammer 40.000: Space Marine.