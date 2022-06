Warhammer 40.000: Space Marine 2, nuovi dettagli sul gameplay dal PC Gaming Show

Warhammer 40.000: Space Marine 2 non è ancora stato mostrato in azione, ma al PC Gaming Show 2022 sono intervenuti Tim Willits e Oliver Hollis per fornire i primi dettagli sul gameplay dell'atteso sequel.

Annunciato con un trailer ai The Game Awards 2021, Warhammer 40.000: Space Marine 2 non uscirà quest'anno ed è dunque comprensibile che non sia ancora stato presentato con sequenze in-game, ma le parole degli sviluppatori lasciano ben sperare.

Willits e Hollis hanno infatti spiegato che il sistema di combattimento del gioco riprenderà per molti versi quello dell'originale Space Marine, unendo dunque un arsenale devastante di bocche da fuoco a spettacolari attacchi melee.

Durante gli scontri con le interminabili orde di creature, gestite con grande competenza dal rinnovato motore grafico di Saber Interactive, continueremo dunque ad avanzare e a sbaragliare i nemici grazie a manovre di grande impatto e spettacolarità.