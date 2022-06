Agent 64 svelato con un trailer, è un FPS rétro che omaggia GoldenEye 007, demo disponibile ora

Durante il corso del PC Gaming Show 2022 è stato presentato con un trailer Agent 64: Spies Never Die, uno sparatutto in prima persona in stile rétro per PC che omaggia GoldenEye 007, grande classico dell'era Nintendo 64 realizzato da Rare.

Realizzato dai ragazzi di Replicant D6, Agent 64: Spies Never Die sarà disponibile in early access entro la fine del 2022, con gli sviluppatori che intendono pubblicarlo con tre missioni della storia e aggiungerne altre periodicamente fino al suo lancio vero e proprio. Ma volendo potete provarlo già ora grazie alla demo disponibile su Steam a questo indirizzo.

Come possiamo vedere dal trailer, Agent 64 è una vera e propria lettera d'amore a GoldenEye 007, emulandone il comparto grafico ed elementi del gameplay, utilizzando anche un filtro CRT e il formato 4:3.

"Agent 64: Spies Never Die è un FPS retrò ispirato ai classici sparatutto per console degli anni '90. Esplora nuove località, raggiungi obiettivi diversi e combatti contro l'IA nemica all'avanguardia del 1997. Entra in un mondo di spionaggio e azione", recita la descrizione ufficiale.

"John Walter, ex agente nome in codice 64, viene richiamato in azione per salvare il mondo ancora una volta. Proteggi il futuro dai fantasmi del passato."

"Ogni missione della storia è un ambiente autonomo in cui devi raggiungere vari obiettivi, come hackerare terminali, rubare piani segreti, liberare ostaggi civili e molto altro. Per tutto il tempo combattendo guardie armate in sparatorie epiche."