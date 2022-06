Mahokenshi annunciato al PC Gaming Show, un gioco di carte strategico

Mahokenshi è stato annunciato con un trailer durante il PC Gaming Show 2022, si tratta di un interessante gioco di carte strategico caratterizzato da un'ambientazione mitologica che riprende il periodo dell'antica Cina.

Sebbene non abbia ancora una data d'uscita, Mahokenshi dovrebbe arrivare nel 2023, dunque più tardi di quanto era stato inizialmente previsto dagli sviluppatori. I lavori sono comunque a buon punto, come dimostra il gameplay visibile nel video pubblicato in occasione del PC Gaming Show e visibile qui sopra.

Si tratta di iniziare un'avventura come samurai con poteri magici e costruire il proprio mazzo di carte contenente magie e creature sempre più potenti, affrontando nemici e conquistando nuovi territori. Scopo del gioco è esplorare le isole celestiali, costruire il mazzo, sconfiggere potenti demoni e proteggere la terra dalle forze che portano corruzione nel mondo.

Il tutto si basa su un misto di elementi realistici e mitologici riferiti all'antichità orientale, cosa che ovviamente dona uno stile e un look molto affascinante al gioco.