Scorn, nuovo trailer del gameplay commentato al PC Gaming Show 2022

Scorn è stato mostrato al PC Gaming Show 2022 con un nuovo trailer del gameplay, stavolta commentato dagli sviluppatori, che hanno spiegato alcune cose del loro survival horror.

In uscita il 21 ottobre su PC e Xbox, Scorn ci proietterà all'interno di una decadente, aberrante città che funziona attraverso tecnologie che mischiano metallo e carne in maniera disturbante.

Ispirato ai design di Giger, il gioco non è uno sparatutto ed è per questo che ogni singolo scontro va valutato con attenzione, perché combattere potrebbe significare una morte dolorosa per il protagonista.

Non troveremo inoltre dei dialoghi a raccontare l'avventura: starà alle raccapriccianti creature che troveremo lungo il cammino e allo scenario in generale dipanare la storia che ci troveremo a vivere nel gioco.