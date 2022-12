Conan Exiles: Age of Sorcery, disponibile il Capitolo 2 con tanti nuovi contenuti

Funcom ha annunciato la disponibilità del Capitolo 2 di Conan Exiles: Age of Sorcery, con tanti nuovi contenuti che andranno ad arricchire l'ultima versione dell'amatissimo survival a tema Conan. Per festeggiare è stato pubblicato anche un trailer, che illustra le numerose aggiunte:

Leggiamo quali sono tutti i nuovi contenuti principali: Caccia di teste

Il mondo di Conan Exiles diventa sempre più pericoloso e pieno di nuove avventure. L'avvento della stregoneria non è passato inosservato ai nuovi arrivati nelle Lande dell'esilio e alto è l'interesse per chiunque sia folle abbastanza da dare la caccia agli stregoni. Trovate i loro accampamenti disseminati per il mondo e accettate le taglie proposte.

Cercate i PNG stregoni in tutto il territorio e catturateli vivi o morti. Va bene anche un teschio, ma per un ricercato vivo la ricompensa sarà più alta. Ottenete preziose risorse, corazze e altro.

Incontro Caccia alle streghe

Mentre esplorate il mondo, fate attenzione al nuovo incontro Caccia alle streghe, con uno stregone da sconfiggere tra le quattro varianti disponibili. Riuscite nell'intento di eliminare uno di questi boss per ottenere una ricca ricompensa.

Nuovo Pass battaglia e articoli del Bazar

Scoprite una serie di nuovi elementi cosmetici nel Pass battaglia e nel Bazar, tra cui nuovi elementi da costruzione di vetro di tempesta, nuove corazze, armi, decorazioni, famigli e altro! Sono state aggiunte anche nuove sfide legate alla caccia di teste e all'incontro Caccia alle streghe.

Twitch Drop

Da oggi fino al 3 gennaio alle 14:00 UTC, potete guardare gli stream di Conan Exiles su Twitch per ricevere ricompense esclusive gratuite. Non dovete far altro che collegare il vostro account di Twitch a Conan Exiles tramite l'apposito pulsante presente nel menu di gioco.

I Twitch Drop includono: una pittura murale Fiocco di neve, il trofeo di caccia delle feste e il cane crestato delle feste (è bellissimo).

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Conan Exiles è disponibile per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.