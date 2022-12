Hello Neighbor 2 disponibile da oggi, ecco il trailer di lancio

Hello Neighbor 2 è disponibile a partire da oggi, 6 dicembre, su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch. Naturalmente non poteva mancare un trailer di lancio, che ci introduce alle inquietanti atmosfere dello stealth game e ci presenta i nuovi e ancor più pericolosi vicini con cui avremo a che fare.

Ricorderete che alcuni mesi fa abbiamo provato la beta di Hello Neighbor 2, senza però rimanere impressionati dalle novità introdotte in termini di ambientazioni, sistema di progressione e comparto tecnico: tutti elementi su cui magari gli sviluppatori hanno lavorato in vista del lancio.

"Credi ci si possa fidare dei propri vicini? Pensaci meglio", recita la sinossi ufficiale. "Hello Neighbor 2 è un gioco horror per tutta la famiglia che ti invita nella apparentemente tranquilla città di Raven Brooks, dove tutti hanno qualcosa da nascondere."

"Vestirai i panni di un giornalista investigativo intento a svelare i segreti più oscuri dei tuoi vicini e risolvere il caso del signor Peterson, il famigerato antagonista di Hello Neighbor 1."

"Muoviti furtivamente alla ricerca di indizi che ti aiuteranno a risolvere i misteri e gioca contro avversari complessi controllati da IA avanzate: hai tutta la città a disposizione!"