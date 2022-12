LEGO God of War Ragnarok disponibile gratis per PC

LEGO God of War Ragnarok è una versione amatoriale di God of War Ragnarok realizzata usando Unity e disponibile gratis per tutti i giocatori PC. Naturalmente si tratta dello sforzo di un appassionato, lo youtuber ThrillDaWill, che ha deciso di dare un tocco LEGO al gioco di Sony Santa Monica, anche se con un risultato un po' spartano (c'è pure la battuta). Comunque oltre a Kratos e Atreus, alla fine dell'avventura c'è anche Gesù, che sta bene un po' su tutto.

Per scaricare LEGO God of War Ragnarok non vi resta che andare su itch.io.

ThrillDaWill è lo stesso autore di LEGO Fallout, ormai uno specialista nel trasformare franchise famosi in versioni LEGO. Perché il nuovo God of War? "Tutti stanno giocando a God of War Ragnarok e sembra essere davvero divertente. Il mio unico problema è che sono squattrinato e non posso permettermi una PS5... Quindi non resta usare dei modelli LEGO e la mia pessima GPU."

Come dicevamo, non aspettatevi la stessa grafica dell'originale, o le battaglie con i boss. Ma qui premendo "F" Kratos urlerà "Boy". Potete utilizzare questa caratteristica esclusiva per tormentare il povero Atreus, il che non è poco.