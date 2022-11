Assassin's Creed: Valhalla, la Patch 1.62 con L'Ultimo Capitolo ora disponibile, con largo anticipo

A sorpresa i giocatori di Assassin's Creed Valhalla possono scaricare già da ora la Patch 1.62 che include L'Ultimo Capitolo, il DLC conclusivo del supporto post-lancio del gioco. La data di uscita era fissata in realtà per il 6 dicembre 2022, ma il lancio è stato anticipato da Ubisoft a causa di un "glitch dell'Animus".

Come riportato nelle note dell'aggiornamento dal sito ufficiale di Ubisoft, le dimensioni dell'aggiornamento sono di 1,82GB su PS5, 1,46GB su PS4, 15,1GB su Xbox Series X|S, 13GB su Xbox One e 13,19GB su PC.

La novità principale è per l'appunto "L'Ultimo Capitolo", il DLC gratuito che conclude la storia di Assassin's Creed Valhalla con "un finale intimo e toccante per la saga di Eivor". Per accedere ai contenuti del DLC, bisognerà aver completato alcune parti del gioco base, elencate di seguito:

Completa la storia principale, avviando trattative con tutti i territori dell'Inghilterra

Completa le storie mitologiche di Asgard e di Jotunheim

Potenzia il tuo insediamento fino al livello 5 e costruisci le caserme dei Vichinghi di Jomsborg

Elimina tutti i bersagli dell'Ordine degli Antichi e scopri l'identità del capo

Tra le novità della Patch 1.62 di Assassin's Creed Odyssey troviamo anche un'opzione per tenere sempre alzato il cappuccio, attivabile dalle impostazioni. Inoltre da ora un oggetto premium verrà regalato dall'Animus Store ogni settimana, mentre gli oggetti esclusivi dei festival saranno in vendita anche dai mercanti sparsi nel mondo di gioco, a patto di aver completato la missione "The First Night of Samhaim".

L'update include anche una serie di correzioni e miglioramenti al gioco base e le varie espansioni di Valhalla, che potrete leggere nelle note complete a questo indirizzo. La Patch 1.62 inoltre sarà l'ultima per la versione Google Stadia, dato che il servizio chiuderà i battenti il prossimo 18 gennaio.