The Last of Us: disponibile il trailer di Sky con i sottotitoli in italiano

Il trailer di The Last of Us dovreste ormai averlo visto. Se vi interessa però la versione sottotitolata in italiano, allora sarete felici di sapere che è stata pubblicata da Sky, che detiene l'esclusiva italiana per la serie. La stessa sarà disponibile dal prossimo 16 gennaio 2023 su NOW, il suo servizio in abbonamento.

Il video è identico all'altro, soltanto che è maggiormente fruibile da chi no mastica l'inglese. Vediamolo:

Leggiamo anche la descrizione ufficiale, che contiene qualche dettaglio in più (niente che non si conosca già):

La storia si svolge vent'anni dopo la distruzione della civiltà moderna. Joel, uno scaltro sopravvissuto, viene incaricato di far uscire Ellie, una ragazza di 14 anni, da una zona di quarantena sotto stretta sorveglianza. Un compito all'apparenza facile che si trasforma presto in un viaggio brutale e straziante, poiché i due si troveranno a dover attraversare gli Stati Uniti insieme e a dipendere l'uno dall'altra per sopravvivere. Dal 16 gennaio 2023 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo il cast essenziale di The Last of Us: Pedro Pascal interpreta Joel. Bella Ramsey sarà Ellie. Gabriel Luna è Tommy. Anna Torv sarà Tess. Nico Parker è Sarah. Murray Bartlett interpreterà Frank. Tra gli attori ci saranno anche Ashley Johnson e Troy Baker, ovvero i volti e le voci di Joel ed Ellie nei videogiochi.

Come già riportato: La serie è stata scritta a quattro mani da Craig Mazin, l'autore divenuto famoso per un'altra serie HBO, Chernobyl, e il presidente di Naughty Dog Neil Druckmann, che è anche tra i creatori dei videogiochi di The Last Of Us. Quella di HBO è una co-produzione con Sony Pictures Television e ha Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan, e Rose Lam nel ruolo di produttori esecutivi. Ovviamente alla produzione partecipano PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint e la stessa Naughty Dog.