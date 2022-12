The Last of Us, HBO pubblica un nuovo trailer della serie TV

A sorpresa HBO ha deciso di fare un regalo a tutti i fan di The Last of Us. Il network americano e di rimbalzo Sky, il gruppo che distribuisce in Italia i successi del canale, hanno pubblicato un nuovo trailer della serie TV di The Last of Us, l'attesissimo adattamento televisivo del gioco di Naughty Dog con Pedro Pascal e Bella Ramsey.

Pochi giorni fa sono stato pubblicati nuovi poster che mostrano quattro personaggi della Serie TV di The Last of Us, stasera, invece, è il turno di un trailer vero e proprio.

Un trailer che non fa altro che aumentare l'attesa per quella che potrebbe essere una vera e propria serie evento, che andrà in onda a partire dal 16 gennaio 2023 negli USA e in contemporanea anche nel nostro paese in lingua originale, e qualche giorno dopo per la versione doppiata nella nostra lingua.

Il nuovo trailer serve a introdurre la storia raccontata nella prima stagione della serie TV di The Last of Us. Nonostante sia ispirata all'omonimo videogioco, infatti, la serie HBO sarà ambientata vent'anni dopo la distruzione della civiltà moderna raccontata nel prologo del primo capitolo. I protagonisti saranno ovviamente Joel, uno uomo che è riuscito a sopravvivere a quell'evento, ed Ellie, una ragazzina di 14 anni, che per qualche motivo è ritenuta speciale. Joel dovrà far uscire Ellie da una zona di quarantena altamente sorvegliata. Una missione che si trasformerà in una fuga per tutti gli USA e dalla quale dipenderà la vita non solo dei due personaggi, ma di tutta l'umanità.

Il cast della serie televisiva di The Last of Us è stato scelto abbinando la somiglianza coi personaggi originali al comprovato talento degli interpreti. Pedro Pascal interpreta Joel, mentre Bella Ramsey sarà Ellie. Gabriel Luna è Tommy, Anna Torv sarà Tess, Nico Parker è Sarah e Murray Bartlett interpreterà Frank.

Tra gli attori ci saranno anche Ashley Johnson e Troy Baker, ovvero i volti e le voci di Joel ed Ellie nei videogiochi.

La serie è stata scritta a quattro mani da Craig Mazin, l'autore divenuto famoso per un'altra serie HBO, Chernobyl, e il presidente di Naughty Dog Neil Druckmann, che è anche tra i creatori dei videogiochi di The Last Of Us. Quella di HBO è una co-produzione con Sony Pictures Television e ha Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan, e Rose Lam nel ruolo di produttori esecutivi. Ovviamente alla produzione partecipano PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint e la stessa Naughty Dog.

Cosa ne pensate?