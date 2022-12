Blizzard assume il director di Far Cry per sviluppare la sua nuova IP survival

È stato annunciato che Dan Hay, ex capo di Far Cry di Ubisoft, è ora a capo del nuovo progetto di genere survival di Blizzard.

Hay ha lasciato Ubisoft l'anno scorso dopo un decennio trascorso nello studio di Montreal, dove ha avuto il merito di supervisionare la serie Far Cry.

Nell'aggiornamento di fine anno di Blizzard è stato rivelato che Hay si è unito alla società per dirigere la sua nuova IP. Hay è "a capo del team che sta infondendo questo genere con la magia di Blizzard, mentre realizza la nostra prima nuova IP dopo Overwatch", si legge. "Il team è raddoppiato quest'anno e vogliamo farlo crescere ancora di più nel nuovo anno!".

Dan Hay

Hay si è unito a Ubisoft per produrre Far Cry 3 e ha mantenuto il suo ruolo praticamente per tutti i titoli successivi, tra cui Blood Dragon, Far Cry 4, Primal, Far Cry 5 e New Dawn. Il veterano dell'azienda è stato molto attivo con Far Cry 5, di cui è stato direttore creativo.

All'inizio di quest'anno Blizzard ha annunciato il suo "gioco di sopravvivenza AAA" per PC e console, descrivendo il progetto come "un mondo diverso da qualsiasi altro creato da Blizzard".

È stato detto che "Blizzard si sta imbarcando nella propria prossima missione. Stiamo per intraprendere un viaggio in un universo completamente nuovo, sede di un nuovissimo gioco di sopravvivenza per PC e console. Un luogo pieno di eroi che non abbiamo ancora incontrato, storie ancora da raccontare e avventure ancora da vivere. Un vasto regno di possibilità, che aspetta di essere esplorato".

Blizzard ha anche svelato che il team dietro a questo progetto è raddoppiato.