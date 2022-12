Centrepiece: trailer della tastiera con Unreal Engine che crea grafiche personalizzate, oltre l'RGB

Centrepiece è una nuova tastiera potenziata da Unreal Engine che permette di creare grafiche personalizzate, che vanno oltre il classico RGB. La distribuzione di Centrepiece è previsto per il 2023. Potete vederne un trailer poco sotto.

La visualizzazione di un intero schermo interattivo dietro a tasti trasparenti permette di creare immagini uniche. Non solo le animazioni sono bellissime, ma possono reagire alla pressione dei tasti. Oggi le tastiere illuminate a LED possono avere modalità legate alla pressione, ma è sicuramente diverso quando il risultato è un'acqua increspata invece di semplici luci colorate. La tastiera offre inoltre piccoli minigiochi e vanta anche un negozio di skin.

Centrepiece non ci fornisce molte informazioni in questo video, ma gli switch sono il risultato di una collaborazione con Gateron, un marchio cinese. Sono previsti anche switch analogici, ma per il momento non sono stati mostrati.

Dotata di CPU e GPU, Centrepiece sembra quasi una sorta di strano PC all-in-one più che una semplice tastiera. Se si considera questo aspetto, il prezzo di 349 dollari ha un po' di senso. È una tastiera costosa, ma visto l'aspetto appariscente potrebbe attirare la curiosità di alcuni appassionati.

Che ne pensate?