The Wonderful 101: Remastered: dopo due anni PlatinumGames ha mostrato il DLC Luka's Mission

PlatinumGames ha finalmente mostrato il DLC Luka's Mission per The Wonderful 101: Remastered, dopo più di due anni dalla campagna Kickstarter del gioco in cui era stato promesso tra gli obiettivi secondari.

Il DLC è sostanzialmente un platform 2D con Luka come protagonista. Il video non mostra direttamente il gioco, ma uno sviluppatore che ci sta giocando. In generale si vede gran poco, in pratica una singola area di una delle mappe che lo comporranno, ma almeno è la dimostrazione che qualcuno ci sta lavorando per onorare la promessa fatta ai sostenitori di The Wonderful 101: Remastered.

Per il resto non sono state condivise altre informazioni in merito e non si conoscono le tempistiche di sviluppo, ossia quanto manca per poterci giocare. Il video di suo è ben poco elaborato e potrebbe essere arrivato dopo le polemiche scatenatesi per il lancio dei DLC di Sol Cresta, considerati fin troppo costosi per quello che offrono. Per l'occasione molti hanno chiesto che fine avesse fatto il DLC di The Wonderful 101: Remastered, ed ecco la risposta.