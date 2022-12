Twitch: streamer si disloca il ginocchio mentre gioca a Warzone e diventa virale

Uno streamer di Twitch sta diventando virale dopo essersi dislocato il ginocchio mentre reagiva una sconfitta a una partita di Call of Duty Warzone.

Lo streamer di Twitch TheDannyHammer ha avuto una reazione molto "fisica" alla sconfitta in Call of Duty: Warzone. Lo streamer si è piazzato secondo in una partita di Warzone e si è arrabbiato perché la sua squadra non gli è rimasta accanto durante lo scontro. Lo streamer si è quindi alzato e ha iniziato a piegare il corpo. Dopo essersi piegato abbastanza, Danny è caduto a terra e ha urlato di dolore. Ha iniziato a urlare che si era rotto una gamba e che gli era uscito il ginocchio.

Inutile dire che non auguriamo a nessuno la cosa, ma per lo streamer potrebbe essere positiva visto che è diventato virale (4.5 milioni di visualizzazioni in pochi giorni) e probabilmente aiuterà un po' la sua carriera. Per fortuna Danny si è ripreso completamente, quindi non deve preoccuparsi che un infortunio in Call of Duty gli rovini la vita.

Va precisato che il video è in realtà vecchio, in quanto il gameplay mostra la mappa Verdansk di Call of Duty: Warzone, che è stata eliminata dal gioco nel 2021. Tuttavia, Danny ha dichiarato su Twitter di aver inviato il video a Jake Lucky (che ha condiviso su Twitter la cosa) solo di recente: in altre parole, è diventato virale solo adesso anche se risale a tempo fa. Danny è anche un militare della Marina ed è stato svelao che i suoi colleghi lo hanno preso in giro per essersi fatto male giocando ai videogiochi.

