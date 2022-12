The Last of Us? La storia migliore mai raccontata in un videogioco, per lo showrunner della serie TV

The Last of Us ha la storia migliore mai raccontata in un videogioco: ne è convinto lo showrunner della serie TV basata sul titolo di Naughty Dog, Craig Mazin, che nel corso di un'intervista con Empire ha detto di non avere alcun dubbio al riguardo.

A poche ore dalla pubblicazione del trailer di The Last of Us con il doppiaggio in italiano, si torna dunque a parlare della riduzione televisiva dell'esclusiva PlayStation, che farà il proprio debutto qui da noi il 16 gennaio 2023 su Sky e Now TV.

"Non ci sono dubbi, è la più grande storia che sia mai stata raccontata in un videogioco", ha spiegato Mazin, aggiungendo di non aver mai provato nulla di simile sebbene sia un appassionato videogiocatore fin dal lontano 1977. Per lo showrunner il segreto di questo straordinario spessore sta nel realismo della narrazione.

"Non hanno esagerato (...)", i protagonisti di The Last of Us "sono semplici persone, e questo aspetto è piuttosto raro nei videogiochi. Il fatto che abbiano tenuto la storia così concreta e ben piantata a terra ti fa davvero pensare di non aver mai visto nulla del genere."

Un approccio che Mazin e i suoi collaboratori proveranno a valorizzare all'interno della serie televisiva, intervenendo anche per espandere il racconto al di là di ciò che viene mostrato nei giochi, come già confermato in passato.