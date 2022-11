The Last of Us, serie TV: data d'uscita ufficiale da HBO e dove vederlo in Italia

La serie TV di The Last of Us ha una data d'uscita ufficiale, confermata proprio in questi minuti da HBO, che trasmetterà la nuova produzione ispirata alla serie Naughty Dog dal 15 gennaio 2023, come riportato anche nel nuovo poster promozionale, e dal 16 gennaio 2023 in Italia attraverso Sky e NOW.

Viene dunque confermata la voce di corridoio emersa ieri attraverso l'app di HBO: la nuova serie TV arriverà proprio all'inizio dell'anno, con la prima puntata che verrà trasmessa il 15 gennaio 2023 come premiere in USA e il giorno dopo, il 16 gennaio, in versione italiana su Sky Atlantic e in streaming su NOW.

The Last of Us, serie TV: il poster ufficiale

In effetti, l'annuncio ufficiale da parte della compagnia era previsto per questa settimana, come riportato da VGC e puntualmente realizzato in questi minuti.

Dall'account Twitter di HBO arriva peraltro anche il nuovo poster promozionale per la serie, che mostra i due protagonisti Joel ed Ellie di spalle, all'interno di una delle tipiche ambientazioni post-apocalittiche che hanno fatto la storia della serie. L'adattamento televisivo di The Last of Us dovrebbe presentarsi decisamente fedele alla storia narrata nel primo capitolo della serie videoludica, considerando anche che Neil Druckmann è uno degli autori e produttori anche dello show HBO.



Tuttavia, l'intenzione è anche quella di creare qualcosa che sia piuttosto diverso dal videogioco, e anche per questo è stato praticamente chiesto agli attori protagonisti, ovvero Pedro Pascal e Bella Ramsey, di non giocare o approfondire più di tanto la conoscenza dei titoli per PlayStation, in modo da mantenere delle interpretazioni originali dei personaggi.

Per conoscere meglio la nuova produzione HBO in collaborazione con PlayStation, che vede anche Neil Druckmann di Naughty Dog tra gli autori principali, vi rimandiamo al nostro video sugli attori scelti dal network televisivo.