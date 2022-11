The Last of Us, serie TV: spunta una possibile data d'uscita sull'app HBO

La serie TV di The Last of Us potrebbe arrivare prima del previsto, a guardare la possibile data d'uscita che è emersa, forse per errore, sull'app ufficiale HBO e che riporta il 15 gennaio 2023 per quello che sembra essere il debutto della produzione televisiva.

Diversi account Twitter stanno rilanciando l'informazione in base a quanto emerso dall'app in questione, con tanto di screenshot visibile, come riportato qui sotto. Tuttavia, la questione appare piuttosto dubbia, non solo perché si tratterebbe di una data forse più vicina del previsto, ma anche perché il titoli riguarda uno "Sneak Peek" e nel testo segnalato si legge "Un'anteprima della serie drammatica post-apocalittica basata sulla premiata serie di videogiochi".



Sembra dunque trattarsi di una sorta di speciale o anteprima più che del lancio della serie TV vera e propria. Tuttavia, bisogna anche considerare un altro paio di aspetti interessanti: il periodo d'uscita previsto per la serie HBO di The Last of Us è effettivamente l'inizio del 2023, dunque il mese di gennaio rimane comunque una finestra possibile per questo, ma non solo.

In base a non meglio specificate "fonti interne" contattate da VGC, sembra che l'annuncio ufficiale sulla data d'uscita della serie TV di The Last of Us sia previsto proprio per questa settimana, cosa che potrebbe posizionare il lancio non troppo lontano da adesso e potrebbe giustificare la fuoriuscita di informazioni prima del tempo in queste ore.

