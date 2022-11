Giochi in uscita a novembre 2022 su PlayStation, Xbox, PC e Switch

La console ibrida Nintendo vedrà il debutto di It Talkes Two e Sifu, nonché delle versioni cloud di Resident Evil 2 e Resident Evil 3, ma il piatto forte rimane ovviamente Pokémon Scarlatto e Violetto: le due edizioni dell'ultimo episodio della serie targata Game Freak, che non mancheranno di entusiasmare i tantissimi fan di questo brand.

Novembre 2022 è senza alcun dubbio il mese di God of War Ragnarok: l'attesa esclusiva PlayStation si prepara a coinvolgerci in una nuova, appassionante avventura nelle terre del nord mentre Kratos e Atreus affrontano Thor e Odino per sfuggire a un infausto destino. Ci sono però anche tanti altri giochi in arrivo su PlayStation, Xbox, PC e Switch .

Giunta in questo luogo per disintossicarsi dallo stress della vita quotidiana, la ragazza deve invece affrontare qualcosa di inaspettato e di pericoloso quando viene aperto un portale verso una dimensione da incubo chiamata "The Gloom", da cui fuoriescono creature inquietanti. Chi vivrà e chi morirà? Abbiamo stilato qualche pronostico nel nostro provato di The Chant .

I protagonisti di It Takes Two sono infatti Cody e May, marito e moglie in crisi che si ritrovano trasformati in pupazzi per via di un desiderio espresso da loro figlia. Un sortilegio che costringe la coppia ad affrontare insieme una vera e propria epopea, nel mezzo di un mondo in miniatura pieno di insidie ma anche di tanti affascinanti segreti da scoprire: ne abbiamo parlato nella recensione di It Takes Two .

Il medaglione che indossa gli consente infatti di resuscitare ogni volta che viene ucciso, sacrificando però una parte della sua vitalità e tornando ogni volta più vecchio e lento, ma al contempo consapevole della propria potenza e in grado di dosare i colpi in maniera migliore, rendendoli più efficaci. Una meccanica molto particolare: per saperne di più, ecco la recensione di Sifu .

Il gioco, ambientato in un continente in guerra conteso da tre differenti fazioni, ci vedrà vestire i panni di un giovane eroe che coordina le azioni di un gruppo di mercenari e che proverà a salvare il regno. La trama è rimasta invariata, così come un impianto di base che tuttavia non sembra sentire il peso degli anni : lo abbiamo spiegato nel provato di Tactics Ogre: Reborn .

Forte di una struttura che ci mette a disposizione uno sfaccettato sistema di scelte e conseguenze, in grado di garantire un senso di libertà pressoché assoluto, Pentiment può contare su di un gameplay che miscela abilmente sezioni esplorative, indagini ed enigmi per condurci di volta in volta alla ricerca dell'assassino: di questo e altro abbiamo parlato nel provato di Pentiment .

La base di partenza sarà ovviamente una mappa inedita ed enorme , Al Mazrah, divisa in zone con paesaggi e strutture differenti al fine di offrire agli utenti un certo grado di varietà e svariate possibilità di approccio durante gli scontri a fuoco. Non mancheranno tuttavia contenuti extra come il nuovo Gulag e tutta una serie di novità non ancora annunciate. Volete altri dettagli? Allora date un'occhiata al nostro speciale con tutto quello che c'è da sapere su Call of Duty: Warzone 2.0 .

Non sarà semplice: una potentissima creatura chiamata Nemesis sembra intenzionata a dare la caccia a tutti i membri della sua squadra, lei inclusa, e così la campagna del gioco si trasforma in un inesorabile inseguimento, con il mostro che compare in alcuni momenti per spingerci a proseguire. Un remake brillante come quello di Resident Evil 2? Purtroppo no, come abbiamo spiegato nella recensione di Resident Evil 3 .

Come per il remake del secondo capitolo, anche Resident Evil 3 arriva su Nintendo Switch a novembre in versione cloud, sfruttando lo streaming per portare sulla console ibrida un'esperienza visivamente paragonabile a quella delle piattaforme di nuova generazione. Potremo dunque seguire le avventure di Jill Valentine, membro della STARS che si ritrova coinvolta nell'invasione di zombie di Raccoon City e deve trovare un modo per sopravvivere.

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me, la protagonista dell'avventura

In uscita su PC, PS5, PS4, XSX e XOne il 18 novembre

Episodio di chiusura per la prima stagione dell'avventura horror di Supermassive Games, The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me racconta la storia di una troupe televisiva che viene invitata a visitare il World's Fair Hotel, una riproduzione del Castello della Morte del serial killer H.H. Holmes, per girare un documentario sulle efferate attività di questo folle individuo.

Una volta giunti sul posto, tuttavia, i membri della squadra si rendono conto che non tutto è come sembra e qualcuno dietro le quinte sta cercando di manipolarli, spingendoli verso trappole mortali e dando vita a situazioni di estremo pericolo. Come da tradizione, dovremo prendere delle decisioni che potrebbero determinare la morte dei nostri amici: come sceglieremo di comportarci? Il provato di The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me.