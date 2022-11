Steam Deck: la classifica dei videogame più giocati svela un indie italiano in prima posizione

Valve ha indicato la classifica dei videogame più giocati su Steam Deck per il mese di ottobre 2022 e tramite essa possiamo scoprire che il più amato dai fan della console è un indie italiano, ovvero il noto Vampire Survivors. Precisamente, la Top 10 dei giochi con più utenti contemporanei a livello giornaliero sono:

Vampire Survivors Persona 5 Royal Uncharted Raccolta L'eredità dei ladri Gotham Knights Potionomics Coral Island Mount & Blade II Bannerlord Victoria 3 Triangle Strategy Signalis

Come vedere, Steam Deck viene considerata perfetta per un gioco come Vampire Survivors: non è una stranezza vista la qualità del gioco e il fatto che si presta a sessioni brevi. Ottimi anche i risultati di Persona 5 Royale e Uncharted Raccolta L'eredità dei ladri, che dimostrano come i giocatori della portali la sfruttino sia per opere "statiche" come un JRPG e molto più dinamiche come uno sparatutto in terza persona.

Inoltre, Valve ha condiviso anche la classifica dei giochi più giocati su Steam Deck a ottobre 2022 sulla base però del numero di ore:

Vampire Survivors Elden Ring Cyberpunk 2077 Stardew Valley No Man's Sky Fallout 4 Hades Persona 5 Royal The Elder Scrolss V Skyrim Special Edition GTA 5

Come potete vedere, la classifica in base al numero di ore giocate totali è ben diversa, con la sola esclusione di Vampire Survivors che non vuole saperne di spostarsi dalla cima del podio. Per il resto, troviamo molti giochi di molti periodi diversi che però hanno in comune la longevità. Dopo mesi, Elden Ring riesce ancora ad assorbire molti utenti anche su un Steam Deck.

Parlando invece delle classiche generali di Steam, tramite i dati dei più venduti della scorsa settimana vediamo che Steam Deck è stata spodestata dopo 21 settimane di successo.