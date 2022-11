GOG: Jazz Jackrabbit 2 è il gioco gratis per PC in regalo con i saldi di Halloween

GOG continua con i suoi saldi di Halloween e regala, in queste ore, un altro classico che sarebbe da non farsi sfuggire: si tratta del mitico Jazz Jackrabbit 2, scaricabile gratis dal portale in questione nella giornata di oggi.

Potete effettuare il download di Jazz Jackrabbit 2 a questo indirizzo su GOG, basta semplicemente accedere con il proprio account al portale (comunque gratuito) e aggiungere il titolo alla propria libreria per poterlo poi utilizzare a piacimento.

Datato 1998, il gioco in questione fa parte del catalogo storico di Epic Games (all'epoca chiamata Epic MegaGames), seguito di uno dei primi titoli in assoluto dell'etichetta in questione, che sarebbe poi diventata nota per giochi decisamente diversi, come la serie Unreal e Gears of War, prima di diventare la casa di Fortnite.

Tra i responsabili del design c'era anche un giovane Cliff Bleszinski: Jazz Jackrabbit 2 è un action platform in 2D a impostazione piuttosto classica ma con interessanti elementi anche innovativi, per il periodo.

Jazz Jackrabbit 2, uno screenshot

È infatti presente una modalità multiplayer cooperativa per un massimo di 4 giocatori in spalti-screen, con diverse possibilità di gioco diverse da quella standard.

La storia vede Jazz ancora a caccia di Devan Shell, per recuperare l'anello rubato con cui aveva intenzione di sposarsi con Eva. Nel cast fa la sua comparsa anche Spaz, il fratello di Jazz, che si aggiunge come personaggio giocabile.

Notevoli le evoluzioni tecniche applicate rispetto all'originale, con una grafica decisamente più avanzata e un gameplay più ricco. Oggi appare chiaramente datato, ma non fa certo male aggiungere un classico della storia videoludica su PC all'interno della propria libreria, gratis.