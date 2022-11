Sherlock Holmes The Awakened: il primo trailer gameplay ci porta nelle oscure ambientazioni di gioco

Tramite IGN USA, Frogwares ha pubblicato il primo trailer gameplay ufficiale dedicato a Sherlock Holmes: The Awakened, la nuova avventura investigativa del detective più famoso d'Inghilterra.

Nel video possiamo ammirare l'ambientazione del gioco, che saranno oscure e putride. Sherlock Holmes: The Awakened si svolge nel 1884 e si pone come un nuovo inizio delle avventure di Sherlock e John H. Watson.

Sherlock Holmes: The Awakened è posizionato successivamente a Sherlock Holmes: Chapter One, nel quale Sherlock non è ancora un detective famoso. Questo nuovo gioco, remake dell'omonimo capitolo del 2006 (ripubblicato nel 2008 in una versione remaster con alcune aggiunte), è "un crossover tra Lovecraft e Sherlock Holmes" e ci chiede di investigare "su una serie di misteriose sparizioni, apparentemente legate a un oscuro culto che adora un Dio Antico. Qualunque sia il loro piano, devi fermarlo... o pagarne le indicibili conseguenze. Per la prima volta nella sua vita, Sherlock ha davvero paura. Un uomo razionale e che si affida alla ragione deve affrontare un'entità ultraterrena che sfida ogni logica e questa scoperta è tanto illuminante quanto problematica per lui. La ricerca della verità spingerà Sherlock sull'orlo della follia, nell'unica storia che Watson non pubblicherà mai."

Il trailer gameplay è in realtà un po' povero di sezioni ludiche, vista anche la brevità, ma ci conferma che sarà un gioco in terza persona, con le classiche meccaniche di Sherlock Holmes, alcune riprese di forza da Chapter One. Vediamo Sherlock collegare indizi tra loro, usare vari travestimenti per accedere a certe aree riservate ed esplorare aree paludose in barca come in The Sinking City, altro gioco di Frogwares ispirato a Lovecraft.

Sherlock Holmes: The Awakened sarà disponibile all'inizio del 2023 su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch. Per il momento non è stata indicata una data di uscita più precisa.

Vi lasciamo infine al nostro approfondimento nel quale vi spieghiamo tutto quello che sappiamo su Sherlock Holmes The Awakened.