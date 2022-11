Football Manager 2023 rimandato su PS5 per "complicazioni impreviste", rimborsi in arrivo

Sega e lo sviluppatore Sports Interactive hanno annunciato il rimando della versione PlayStation 5 di Football Manager 2023, citando "complicazioni impreviste sorte durante il processo di presentazione e approvazione". I giocatori che lo hanno prenotato su PS Store saranno rimborsati e il preordine sarà cancellato.

"Siamo sconvolti da questo risultato, sul quale abbiamo lavorato instancabilmente con i nostri partner per diverse settimane per cercare di risolverlo", ha dichiarato Miles Jacobson, capo di Sports Interactive, in un comunicato. "È stato particolarmente difficile prendere la decisione di ritardare, poiché si tratta di non dare accesso a un grande gioco sul quale un certo numero di persone di talento all'interno di Sports Interactive ha lavorato duramente per un bel po' di tempo".

Jacobson ha aggiunto che lo studio "continuerà a fare tutto ciò che è in nostro potere per portare questo gioco nelle mani dei giocatori di PS5 il prima possibile". Per il momento, però, tutti coloro che hanno acquistato Football 2023 tramite il negozio digitale PSN vedranno annullato il pre-ordine e riceveranno un rimborso completo.

Sega fa notare che la cosa non avrà ripercussioni sulle altre piattaforme e afferma che fornirà un aggiornamento sulla versione PS5 "al più presto".

Football Manager 2023 era molto atteso su PS5, in quanto la saga non era ancora arrivata su PlayStation. Secondo Jacobson, la colpa era di Sony che non concedeva a Sports Interactive un dev kit per sviluppare il gioco. "Per creare giochi per una piattaforma, è necessario un dev kit", ha spiegato nel 2020. "Per ottenere un dev kit, il titolare della piattaforma deve volere il gioco sulla piattaforma. Abbiamo parlato con Sony e non abbiamo dev kit. Abbiamo parlato con Microsoft, ce li hanno inviati".

Football Manager 2023 sarà disponibile dall'8 novembre 2022, ma non su PS5. Sarà disponibile invece sin dal D1 su Xbox Game Pass, sia in versione console che PC: ecco la lista completa dei giochi in arrivo nella prima metà di novembre sul servizio.