Nvidia riutilizza un marketing anti-PS5 al CES 2023

Al CES 2023, Nvidia ha presentato i nuovi laptop con architettura Ada Lovelace e per promuoverli ha tirato di nuovo in ballo la potenza di PS5, come fatto due anni fa. Uno degli slogan usati recita infatti: "Performance doppie di quelle di PS5".

Due anni fa introducendo RTX IO, furono presentati dei laptop da 3.000 dollari definiti più veloci delle nuove console (PS5 e Xbox Series X), all'epoca appena arrivate sul mercato. Sembra quasi che quella di Nvidia sia una specie di ossessione, ossia far notare come il suo hardware sia più potente di quello di Sony. Sarà perché i produttori console preferiscono le soluzioni di AMD, che hanno prezzi più abbordabili?

Comunque sia, come fatto notare da molti, le performance saranno sicuramente doppie, ma il prezzo minimo dei nuovi laptop è di ben quattro volte quello della console di Sony, ossia circa 2.000 dollari. Quindi è abbastanza naturale che la potenza sia maggiore, visto anche che ormai PS5 ha due anni e più sulle spalle.

Inoltre, difficilmente degli apparecchi così costosi saranno considerati come alternative valide da chi è abituato a giocare su console. Insomma, Nvidia dovrebbe rivedere la sua politica dei prezzi, prima di guardare e attaccare un mercato completamente differente da quello in cui opera.