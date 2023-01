GRID Legends annunciato per Meta Quest 2, ecco la data di uscita

GRID Legends è stato annunciato a sorpresa per Meta Quest 2, e a quanto pare la data di uscita è imminente: il gioco di guida sviluppato da Codemasters sarà disponibile sul visore VR stand alone a partire dal 12 gennaio.

Accolto dalla stampa internazionale con voti molto discordanti, GRID Legends offre un'esperienza racing di stampo tradizionale, ma caratterizzata dalla solidità che generalmente caratterizza le produzioni del team inglese e questo franchise in particolare.

Peraltro il pacchetto non verrà ridotto per il debutto su Meta Quest 2: il gioco sarà disponibile con tutti suoi contenuti e le sue meccaniche, incluso lo story mode single player Driven to Glory, l'editor per gli eventi Race Creator e le modalità multiplayer.

Chiaramente tanta completezza richiede un bel po' di spazio disponibile, in questo caso 31,1 GB, mentre il prezzo in preorder su Meta Quest 2 e Meta Quest Pro è di soli 26,99 dollari. Resta da chiedersi se vedremo a breve GRID Legends anche sui visori per PC e PS5: potrebbe essere un'ottima occasione di riscatto per il racer.

Ulteriori dettagli li trovate nella nostra recensione di GRID Legends.