Samsung Galaxy S23, un leak rivela quando verrà presentato

Quando verrà presentato il Samsung Galaxy S23? A quanto pare un leak della divisione colombiana di Samsung avrebbe rivelato in anticipo la data del prossimo evento Unpacked, in cui vedremo appunto il nuovo smartphone: si tratta del 1 febbraio.

L'annuncio è stato subito rimosso, ma non abbastanza in fretta da sfuggire ad alcuni utenti e all'archivio della Wayback Machine, dunque pare proprio che all'inizio del prossimo mese assisteremo a un nuovo Galaxy Unpacked. Sarà quello in cui verrà annunciato il Galaxy S23?

Non possiamo darlo per certo, ma la cosa appare piuttosto probabile, visto che tradizionalmente è proprio in questo periodo che l'azienda coreana presenta ufficialmente i nuovi dispositivi della famiglia Galaxy.

Peraltro non si tratta del primo leak riguardante la celebre famiglia di smartphone: alcuni giorni fa sono emerse le specifiche tecniche del Samsung Galaxy S23 Ultra dalla certificazione cinese del terminale, che appaiono molto interessanti.

Pare infatti che il nuovo SoC si baserà sulla piattaforma Snapdragon 8 Gen2 con un overclock rispetto alle frequenze standard e il comparto fotografico subirà alcune importanti modifiche. Tutto il resto, come detto, lo scopriremo eventualmente il prossimo 1 febbraio.