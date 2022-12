Samsung Galaxy S23 Ultra, le specifiche tecniche emergono dalla certificazione in Cina

Dall'archivio di TENAA, l'ente di classificazione dei prodotti elettronici in Cina, emergono diverse specifiche tecniche più precise su Samsung Galaxy S23 Ultra, in anticipo sull'annuncio ufficiale di Samsung che dovrebbe arrivare solo tra qualche mese, probabilmente nel primo trimestre del 2023.

Caratterizzato dall'identificativo SM-S9180, il nuovo dispositivo si pone come prodotto di fascia alta per Samsung e le specifiche tecniche dovrebbero rimarcare questo concetto, andando a superare quanto già raggiunto dal modello precedente. Tuttavia, diversi elementi rimangono in linea, in termini di dimensioni e probabilmente form factor.

Queste sono le caratteristiche tecniche emerse dall'archivio di TENAA su Samsung Galaxy S23 Ultra:

Display 6.8 pollici AMOLED con risoluzione 2K+ (3088x1440p)

6.8 pollici AMOLED con risoluzione 2K+ (3088x1440p) 16.7 milioni di colori

Dimensioni: 163.4×78.1×8.9(mm), peso: 233g

SoC : Octa-Core chipset con max 3.36GHz di frequenza (Snapdragon 8 Gen2)

: Octa-Core chipset con max 3.36GHz di frequenza (Snapdragon 8 Gen2) Batteria da 4855mAh (con probabile ricarica a 25W, secondo la certificazione 3C)

Fotocamera posteriore: Quad Setup (2MP+108MP+12MP+12MP), fotocamera anteriore: 12MP

Riconoscimento impronta digitale sotto il display e supporto per riconoscimento del viso con Face Unlock

Memoria: RAM da 8GB e 12GB RAM con tagli da 256GB, 512GB e 1TB di archivio

Tra le caratteristiche vediamo che il SoC è probabilmente basato sullo Snapdragon 8 Gen2 ma ha un overclock con frequenza più alta rispetto allo standard. Inoltre, il setup delle fotocamere è cambiato rispetto al modello precedente, con una distribuzione diversa nella parte posteriore e una fotocamera con un sensore che sembra essere più piccolo per la frontale.

In ogni caso, la presentazione di Samsung Galaxy S23 Ultra dovrebbe avvenire nel corso dei primi due mesi del 2023, dunque attendiamo ulteriori informazioni.