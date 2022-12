Crime Boss: Rockay City, video di gameplay e requisiti PC per lo sparatutto con Chuck Norris

Crime Boss: Rockay City, lo sparatutto annunciato con un trailer ai The Game Awards 2022, è stato mostrato con un video di gameplay della durata di circa sei minuti, mentre su Epic Game Store sono comparsi i requisiti PC, che riportiamo di seguito:

Crime Boss: Rockay City, requisiti minimi



Processore: Intel Core i7 4790, AMD Ryzen 5 1600

Scheda video: NVIDIA GTX 1650, AMD RX 570

Memoria: 16 GB di RAM

Storage: 90 GB di spazio richiesto

Sistema operativo: Windows 10

Crime Boss: Rockay City, requisiti raccomandati



Processore: Intel Core i5 10600K, AMD Ryzen 5 3600XT

Scheda video: NVIDIA GTX 1070, AMD Vega 56

Memoria: 16 GB di RAM

Storage: 90 GB di spazio richiesto

Sistema operativo: Windows 10

"Rockay City. Rockay City. Una metropoli fiorente e in fermento, con la sua baia sabbiosa e gli imponenti grattacieli. Ma al di là del glamour è in corso una feroce guerra territoriale...", si legge nella sinossi ufficiale del gioco su Epic Game Store.

"Dopo la scomparsa del precedente boss si è liberato un posto per il nuovo Re di Rockay City - e non sarai solo a lottare per il trono. Scegli la tua squadra in base ad abilità e competenze e lanciati in pericolose missioni per ottenere soldi, il controllo del territorio e, infine, la corona."

"Rockay City non ha solo il look and feel degli anni '90, ma si potranno trovare alcuni volti familiari di quel periodo. Dal carismatico Travis Baker (Michael Madsen) e la sua squadra di criminali (Michael Rooker, Kim Basinger, Danny Glover e Damion Poitier), ai boss delle gang rivali (Danny Trejo e Vanilla Ice) e al diligente sceriffo Norris (Chuck Norris): non conta ciò che si conosce, ma chi si conosce."