Crime Boss: Rockay City, annunciato con trailer uno sparatutto con star del cinema

Tra le sorprese dei The Game Awards 2022 c'è anche Crime Boss: Rockay City, uno sparatutto in prima persona con un cast a dir poco hollywoodiano, considerando l'alta concentrazione di star del cinema presenti al suo interno.

Come vediamo nel trailer di presentazione, all'interno del cast di Crime Boss: Rockay City troviamo Michael Madsen, Kim Basinger, Danny Trejo, Danny Glover, Michael Rooker, Vanilla Ice, Chuck Norris e altri, componendo dunque un notevole firmamento di attori.

Per il resto, del gioco non si capisce molto, visto che il video è basato soprattutto sulla presentazione dei personaggi.

In ogni caso, la descrizione di 505 Games parla chiaramente di uno sparatutto in prima persona, evidentemente caratterizzato da un'ambientazione urbana che ricorda piuttosto da vicino Miami, filtrata con uno stile che rimanda alla Vice City dell'omonimo GTA.

Si tratta invece di Rockay City, appunto, una città immaginaria che chiaramente trae ispirazione da tali location. Nel gioco interpretiamo il ruolo di Travis Baker, un uomo che ha intenzione di diventare il nuovo boss del crimine in città e che dovrà dunque effettuare una lunga scalata verso l'ambita posizione, crimine dopo crimine.

In attesa di vedere qualcosa di più concreto sul gameplay, c'è intanto già una data d'uscita per Crime Boss: Rockay City, atteso per il 28 marzo 2023 su PC, PlayStation e Xbox.