The Callisto Protocol su PS4 e Xbox One: analisi video di Digital Foundry su "old gen"

The Callisto Protocol è probabilmente uno dei giochi più tecnicamente avanzati che abbiamo visto di recente, almeno per quanto riguarda alcune soluzioni tecniche, cosa che spinge a chiedere come funzioni sulle piattaforme di vecchia generazione, ovvero PS4 e Xbox One: la video analisi di Digital Foundry si concentra proprio su queste, vediamo cosa emerge.

Come era prevedibile The Callisto Protocol su PS4 e Xbox One ha subito una netta riduzione qualitativa, per cercare di far funzionare il tutto sulle console in questione.

Sono numerose le rimozioni e rimaneggiamenti, anche se il colpo d'occhio generale resta piuttosto impressionante.

La risoluzione su Xbox One S si muove tra 720p e 900p, su PS4 va da 864p a 1080p, mentre le cose migliorano sulle mid-gen: su PS4 Pro la risoluzione si aggira tra 1368p e 1440p, mentre su Xbox One X sembra sia fissata a 1440p. Per quanto riguarda le performance, Xbox One S fatica a mantenere i 30 fps, soprattutto in combattimento, cosa raggiunta un po' più frequentemente da PS4 ma comunque non in maniera fissa. Xbox One X è la console che mantiene i 30 fps in maniera decisamente più stabile, con PS4 Pro a seguire ma con qualche calo.

Per il resto, si nota una riduzione di qualità delle texture, la rimozione totale di parallax occlusion e decals map, una maggiore quantità di tempo richiesta per caricare le texture, che in certi casi non caricano durante le scene d'intermezzo e una riduzione nella complessità geometrica. Anche le shadow map sono state ridotte ampiamente, con alcune ombre che non vengono proprio visualizzate. Le scene d'intermezzo in tempo reale vanno inoltre a 24 fps.

Detto questo, si tratta comunque di un notevole traguardo per le console di vecchia generazione, considerando che The Callisto Protocol è stato progettato tenendo a mente soprattutto PS5 e Xbox Series X|S. Il confronto dimostra, peraltro, come il gioco su Xbox Series S offra un'esperienza decisamente superiore a Xbox One X, dimostrando come la differenza tra le due macchine sia più profonda e complessa della quantità di TeraFLOPS. Ricordiamo inoltre la nostra recensione di The Callisto Protocol.