Forspoken, il video confronto fra demo e trailer rivela un sostanziale downgrade

Forspoken è protagonista di un interessante video confronto realizzato da ElAnalistaDeBits, che analizzando demo e trailer d'esordio del gioco ha rivelato la presenza di un sostanziale downgrade per quanto concerne il comparto grafico.

Sappiamo che le reazioni degli utenti alla demo di Forspoken sono state contrastanti, ma qui il discorso è puramente tecnico: rispetto al trailer d'annuncio di Forspoken, pare che gli sviluppatori siano scesi a evidenti compromessi sul piano dell'illuminazione, delle texture, delle geometrie e dei dettagli.

La demo del gioco include le tre modalità grafiche che troveremo nella versione finale. La modalità Qualità offre texture e distanza visiva migliori a fronte di una risoluzione che si aggira mediamente attorno ai 1728p puntando ai 30 fps.

La modalità Ray Tracing diminuisce ovviamente la risoluzione, 1512p di media, nonché la nitidezza delle texture e la distanza visiva a fronte di ombre migliorate sotto alcuni aspetti, ma la tecnologia non viene applicata né ai riflessi né all'illuminazione globale. Sembra inoltre che non funzioni su tutti gli elementi presenti sullo schermo.

La modalità Prestazioni soffre di qualche problema di pop-up e scende con la risoluzione fino a 1440p dinamici con temporal reconstruction, ma nonostante questi sacrifici non riesce a offrire un frame rate di 60 fotogrammi solido e costante.

Il gioco supporta i 120 Hz, ma in tal caso non gira a più di 1440p a prescindere dalla modalità grafica scelta: in Qualità e Ray Tracing arriva in questo modo a 40 fps, ma la modalità Prestazioni rimane a 60 fps: i 120 fotogrammi al secondo non vengono mai raggiunti.