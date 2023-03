Call of Duty: Modern Warfare, Black Ops Cold War e Vanguard lanciati su Steam con il 50% di sconto

Call of Duty: Modern Warfare, Call of Duty: Black Ops Cold War e Call of Duty: Vanguard sono stati lanciati a sorpresa su Steam, oltretutto scontati del 50%. Finora i tre giochi erano disponibili solo su Battle.net.

Per festeggiare, l'editore Activision Blizzard ha aperto anche una pagina dedicata, che riporta tutti e tre i giochi. Il prezzo di ciascuno è di 59,99€, scontati per il ri-lancio a 29,99€ (l'offerta terminerà il 23 marzo 2023).

Come ricorderete, per un lungo periodo Activision ha evitato di lanciare i Call of Duty su Steam o in altri negozi digitali, provando a venderli direttamente tramite il negozio di Blizzard. La strategia deve essersi rivelata fallimentare, visto il deciso passo indietro dell'ultimo anno, con il lancio di Call of Duty: Modern Warfare II da subito nel negozio di Valve, e ora con il recupero di alcuni dei capitoli mancanti.

Per chi non li conoscesse, Call of Duty: Vanguard è ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, Call of Duty: Black Ops Cold War durante la Guerra Fredda (è il seguito diretto della mini serie Black Ops) e Call of Duty Modern Warfare durante l'epoca moderna, in scenari di forte attualità. Tutti e tre offrono delle campagne single player e diverse modalità online.