Famitsu: The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom è il gioco più atteso dai lettori, segue FF16

Come ogni settimana, la rivista Famitsu ha svelato la classifica dei giochi più attesi dai suoi lettori, offrendoci così uno spaccato, seppur parziale, dei gusti dei giocatori giapponesi. Al primo posto troviamo The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom con 912 voti, con un distacco non poi cosi ampio da Final Fantasy 16 con 843 voti.

Di seguito la classifica completa:

[NSW] The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - 912 voti [PS5] Final Fantasy XVI - 843 voti [NSW] Pikmin 4 - 463 voti [PS5] Final Fantasy VII Rebirth - 413 voti [NSW] Octopath Traveler II - 382 voti [PS5] Street Fighter 6 - 305 voti [PS5] Resident Evil 4 - 302 voti [NSW] Kirby's Return to Dream Land Deluxe - 191 voti [PS5] Pragmata - 186 voti [NSW] Atelier Ryza 3 - 159 voti [PS4] Like a Dragon 8 - 148 voti [NSW] Master Detective Archives: Rain Code - 133 voti [PS4] Like a Dragon: Ishin! - 127 voti [PS4] Resident Evil 4 - 122 voti [PS5] Like a Dragon 8 - 117 voti [NSW] Ushiro - 111 voti [NSW] Tales of Symphonia Remastered - 109 voti [NSW] Rune Factory 3 Special - 106 voti [NSW] Winning Post 10 - 104 voti [PS4] Street Fighter 6 - 103 voti [PS4] Atelier Ryza 3 - 101 voti [PS5] Ys X - 95 voti [NSW] Theatrhythm Final Bar Line - 88 voti [PS5] Atelier Ryza 3 - 85 voti [NSW] Mega Man Battle Network Legacy Collection - 83 voti [NSW] Ys X - 82 voti [PS5] Octopath Traveler II - 80 voti [PS4] Octopath Traveler II - 77 voti [PS4] Theatrhythm Final Bar Line - 76 voti [PS5] Like a Dragon: Ishin! - 69 voti

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Tenete presente che i voti sono stati raccolti da 26 gennaio al 1 febbraio 2023, quindi prima dell'ultimo sontuoso trailer di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Al terzo posto troviamo Pikmin 4, che a quanto pare in Giappone al momento ha un appeal maggiore di Resident Evil 4 Remake e Final Fantasy 7 Rebirth.

Per il resto la classifica mostra un buon equilibrio tra giochi per Nintendo Switch e PS5/PS4. Particolarmente interessante che Octopath Traveler 2 sia in classifica in tre posizioni differenti, una per ogni piattaforma, tuttavia i voti della versione PS5 e PS4 non raggiungono neppure la metà di quelli per Switch.