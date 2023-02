Redfall supporterà mouse e tastiera anche su Xbox: la conferma è ufficiale

Secondo la pagina ufficiale dell'Xbox Store di Redfall, il gioco supporterà mouse e tastiera su console. Questo lo rende il secondo titolo first-party di Microsoft nel 2023 a essere pubblicato con questa caratteristica, dopo Age of Empires 2: Definitive Edition.

Ricordiamo che Redfall non presenta alcuna componente PvP (ovvero scontri tra giocatori), di conseguenza il supporto alla tastiera e mouse su console non creerà disparità. In generale, inoltre, sembra che il supporto per mouse e tastiera stia diventando sempre più comune all'interno dei giochi di Microsoft.

Redfall sarà disponibile a partire dal 2 maggio 2023 per PC e Xbox Series X|S e sarà disponibile anche tramite Game Pass il giorno dell'uscita. Lo sviluppatore Arkane ha recentemente rivelato che per giocare a Redfall sarà necessaria una connessione a Internet costante anche nel caso si decida di giocare in single-player.

Ricordiamo poi che Redfall utilizzerà anche il software anti-tamper Denuvo per combattere la pirateria, scelta che non fa felici i giocatori PC visto che spesso Denuvo limita le prestazioni dei videogame.