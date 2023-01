Redfall: la versione PC sarà protetta da Denuvo

Come confermato dalla pagina Steam di Redfall, la versione PC del nuovo sparatutto in soggettiva open world di Arkane sarà protetta dalla tecnologia anti-tamper di Denuvo.

Ora che è stata annunciata la data di uscita, stanno emergendo nuovi dettagli su Redfall, tra cui menzioniamo anche i requisiti di sistema minimi e le informazioni su edizione Deluxe, Pass Eroi e bonus riservati a chi effettua il preordine o è abbonato a Game Pass.

Quella di Denuvo probabilmente da molti non verrà catalogata come una novità positiva, visto quanto si è dimostrato deleterio per le perfomance di vari titoli in passato. Uno dei casi più esemplari è quello di Resident Evil Village, ma in molti casi si verificano prestazioni più o meno peggiori.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, Denuvo è un tecnologia che ha il compito di impedire la pirateria, seppur temporaneamente. Non esiste infatti nessuna difesa davvero inviolabile, quindi nel tempo anche questa protezione viene aggirata. Lo scopo principale di Denuvo piuttosto è quello di prevenire la circolazione di copie pirata quantomeno al lancio e nei giorni immediatamente successivi, il periodo notoriamente più proficuo del ciclo commerciale di un gioco. Di conseguenza molti publisher decidono di rimuovere Denuvo nelle settimane o mesi successivi alla pubblicazione e speriamo che lo stesso valga anche per Redfall.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che il nuovo titolo di Arkane sarà disponibile per PC e Xbox Series X|S dal 2 maggio.