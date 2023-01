Redfall: Deluxe Edition, Pass Eroi bonus per Xbox Game Pass e preorder svelati

Con un trailer, Bethesda e Arkane hanno dato il via ai preorder di Redfall, svelando la versione Deluxe "Mostra i denti" che include il Pass Eroi, i bonus di prenotazione e per gli abbonati Game Pass su PC e Xbox.

Partiamo con i bonus riservati per il pre-acquisto di Redfall e per tutti coloro che lo giocheranno sfruttando PC e Xbox Game Pass, che riceveranno:

"Incomparabile", un fucile a pallettoni di livello 2 Grim Tide

Skin multi-arma "Vortice polare"

Accessorio per trafiggere "Devastatore sanguinario"

La Deluxe Edition "Mostra i Denti" (o "Bite Back" a seconda dello store) è in vendita in digitale (non sappiamo se sarà disponibile anche retail) al prezzo di 109,99 euro per Xbox Series X|S e di 99,99 euro per PC tramite Windows Store, Steam ed Epic Games. Include:

Gioco base Redfall

Pass Eroi di Redfall con due eroi futuri

Skin multi-arma Raggio laser

Accessorio per trafiggere Coltello tattico

Abiti per Devinder "Spedizione polare"

Abiti per Jacob "Occhi nel buio"

Abiti per Layla "Tenuta da guerra"

Abiti per Remi "Ingegnera di soccorso"

Come possiamo vedere dunque Redfall avrà una sorta di Season Pass, chiamato in questo caso Pass Eroi che introdurrà in futuro due nuovi personaggi giocabili. Chiaramente sarà in vendita anche separatamente, anche se al momento non sappiamo a quale prezzo.

Redfall sarà disponibile a partire dal 2 maggio su Xbox Series X|S e PC. Sarà incluso anche nel catalogo del Game Pass. Ieri abbiamo visto un nuovo gameplay trailer in occasione del Developer_Direct di Xbox.