Redfall: svelati i requisiti di sistema minimi per giocare alla versione PC

Redfall ha infine una data d'uscita ufficiale, annunciata ieri all'Xbox Developer Direct, e spuntano anche i primi requisiti di sistema per la versione PC, al momento per quanto riguarda la configurazione minima, mentre siamo in attesa di quella raccomandata.

Vediamo dunque di cosa si tratta in base a quanto riferito su Steam: sebbene ovviamente non siano particolarmente esose, le richieste minime per l'accesso a Redfall pongono comunque una prima selezione interessante, come possiamo vedere dalla richiesta della scheda grafica da utilizzare.

Redfall - Requisiti Minimi

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Processore: Intel Core i5-8400 @ 2.80GHz or AMD Ryzen 5 1600

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: AMD RX 580 / NV GTX 1070 / 6 GB VRAM

Rete: Connessione Internet a banda larga

Memoria: 100 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: SSD raccomandato

Come possiamo vedere, i requisiti minimi cominciano ad essere già più impegnativi del solito, ma considerando che si tratta di un gioco che è sviluppato pensando alla nuova generazione e su console uscirà solo su Xbox Series X|S e non sulle piattaforme precedenti, è anche comprensibile.

Redfall si è mostrato ieri con un esteso trailer gameplay con tanto di data d'uscita: il nuovo gioco di Arkane Austin è dunque in arrivo il 2 maggio 2023 su PC e Xbox Series X|S, disponibile al day one direttamente su Xbox Game Pass.