V Rising, 3 milioni di copie vendute su Steam in accesso anticipato

V Rising, il survival a base di vampiri sviluppato da Stunlock Studios, ha totalizzato 3 milioni di copie vendute per la versione in accesso anticipato su Steam: lo ha annunciato il team con un post su Twitter, ringraziando gli utenti per l'importante risultato.

Capace di vendere un milione di copie già nella prima settimana, V Rising è senza dubbio un grande successo di pubblico e di critica, grazie alle tante recensioni positive ricevute sulla piattaforma digitale Valve.

"Siamo entusiasti della risposta della community di V Rising e stiamo lavorando sodo per poterli ringraziare adeguatamente", ha dichiarato Richard Frisegard, CEO di Stunlock Studios. "Il loro feedback e il loro coinvolgimento non ha prezzo, e ci ha consentito di continuare a migliorare il gioco, anche e soprattutto in vista dell'imminente espansione."

Gli autori di V Rising sono stati colti alla sprovvista dal grande riscontro che il gioco ha ottenuto su Steam e stanno facendo il possibile perché questi apprezzamenti siano davvero meritati, potenziando e arricchendo l'esperienza in maniera costante nel corso di questi mesi.

Lo scorso anno abbiamo provato la beta di V Rising e anche noi siamo rimasti favorevolmente colpiti dal lavoro svolto dai ragazzi di Stunlock Studios.