Full Void, il provato di un’avventura che guarda a classici come Another World e Flashback

Per scoprire le sue probabilità di successo, abbiamo provato la demo di Full Void di OutOfTheBit (Super Arcade Racing, Wild Baffo) in occasione dello Steam Next Fest, rimanendone intrigati.

Full Void guarda molto ad alcuni classici del passato

Come mai nascosto dagli sviluppatori, le principali fonti d'ispirazione di Full Void sono essenzialmente tre: Prince of Persia, Another World e Flashback. Per chi non li conoscesse e non se ne vergognasse nemmeno un po' (si scherza), sono dei titoli che a cavallo tra la fine degli anni '80 e i primi anni '90 rappresentarono una svolta nel modo di concepire e realizzare i platform di stampo cinematografico. Le influenze dei tre sono evidenti sin dall'inizio della demo, con le dinamiche di gioco che guardano più a Flashback e Prince of Persia, in particolare per la quantità e il tipo di puzzle, e la narrazione che invece segue la lezione di Another World. Quindi a raccontare quello che succede è il mondo di gioco e l'azione stessa, mentre sono completamente assenti dialoghi e documenti da leggere. Il senso di solitudine e disperazione che si respira è effettivamente opprimente.

La demo ci permette di attraversare due scenari in totale: i tetti di una città di cui non sappiamo molto e le fogne della stessa. L'adolescente protagonista non è armato, quindi non può difendersi dai nemici (dei robot), ma può usare l'ingegno per superare i diversi ostacoli. Inoltre è dotato di uno strumento che gli consente di hackerare alcuni apparecchi elettronici (risolvendo un semplicissimo mini gioco di allineamento di un oggetto rotante). La progressione è costruita tramite una successione di puzzle ambientali lineari che sfruttano in diverso modo gli elementi dello scenario. In realtà nella città c'è soprattutto da correre e saltare. A un certo punto bisogna manovrare una gru per allineare delle piattaforme, ma di complesso da fare non c'è moltissimo. Le fogne, invece, offrono una maggiore varietà, tra flussi d'acqua da bloccare, robot da distrarre o da distruggere, piattaforme sconnesse da saltare e quant'altro.