Dark Souls 3: video mostra una versione Unreal Engine 5, con una grafica di qualità superiore

Dark Souls 3 è un gran gioco, anche a livello visivo, con un'atmosfera unica. Ovviamente il gioco ha oramai i propri anni sulle spalle e si nota che non è stato creato con le tecnologie più moderne. Fortunatamente vi è sempre qualcuno pronto a "rimediare", come dimostra il video che potete vedere poco sotto che ci mostra una versione in Unreal Engine 5 del gioco di FromSoftware.

Il video è stato realizzato da Jonx0r tramite YouTube e mostra un suo progetto personale, quindi non ufficiale. Il filmato ci mostra una versione graficamente migliorata delle prime tre aree di Dark Souls 3.

Come potete vedere, si tratta di una versione in Unreal Engine 5 del Cimitero della cenere, dell'arena di Gundyr e del Santuario del Legame di Fuoco. Non ci sono nemici in questa versione, che si concentra unicamente sull'ambientazione. Nondimeno si tratta di un lavoro di alta qualità.

Va precisato anche che questo port è un progetto personale dell'autore che si sta esercitando nell'uso di Unreal Engine. Jonx0r ha quindi deciso di sfruttare Dark Souls 3 come materiale per allenarsi.

Ricordiamo che Dark Souls 3 è stato pubblicato su PC, PlayStation 4 e Xbox One nel marzo 2016. FromSoftware ha poi pubblicato due DLC. Dark Souls è il capitolo conclusivo della propria saga. Miyazaki ha poi realizzato Sekiro Shadows Die Twice e il più recente Elden Ring, successo senza precedenti del quale tutti attendono un'espansione.