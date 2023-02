Battlefield 2042: aggiornamento 3.2.1 in arrivo, i cambiamenti dopo il ritorno al sistema di classi

DICE ha annunciato che sarà presto disponibile l'aggiornamento 3.2.1 per Battlefield 2042, che include la prima serie di modifiche al bilanciamento dopo il ritorno al sistema delle classi.

Vediamo quindi tutti i dettagli sulle modifiche dedicate a Battlefield 2042, dividendo per gadget, flusso di gioco ed elementi social, soldati, specialisti e armi.

Vediamo prima di tutto le novità per i Gadget:

FGM-148 Javelin non può più acquisire il dardo tracciante mentre quest'ultimo è fuori dal campo visivo.

Lanciadardi traccianti: Ora il dardo tracciante scende correttamente di quota a seconda della distanza che deve percorrere. Velocità del dardo tracciante ridotta da 500 a 250 m/s. Il tempo di operatività del dardo è stato ridotto da 40 a 12 secondi.

Per quanto riguarda il flusso di gioco ed elementi social, DICE ha spiegato che "ora le descrizioni di sblocco vengono mostrate correttamente per i distintivi di classe nella schermata delle ricompense dopo le partite." Inoltre, "la descrizione del tratto Chirurgo da battaglia di Falck indica correttamente che può rianimare più in fretta (anziché rianimare con la salute al massimo)."

Per quanto riguarda i soldati di Battlefield 2042:

Risolto un problema per cui il tempo necessario per sparare al termine di uno scatto era molto più lungo del previsto con i fucili d'assalto.

Risolto un problema per cui il dispiegamento automatico del paracadute non funzionava correttamente.

La competenza con le armi d'assalto non fornisce più munizioni extra per i lanciagranate sottocanna.

Risolto un problema per cui i proiettili non infliggevano correttamente danni quando gli Specialisti guardavano in basso.

Risolto un piccolo problema di desincronizzazione che faceva saltare i personaggi con un arco leggermente più ampio del previsto. Tranquilli, non vi avevamo messo ai piedi degli stivali a molla!

Per gli specialisti, invece:

Angel: Risolto un problema che permetteva di selezionare qualsiasi gadget con qualsiasi Specialista tramite la cassa di attrezzatura di Angel.

Crawford - Vulcan montata: Aumentata del 60% la salute della Vulcan montata di Crawford; ora trascorrono 7 secondi dall'istante in cui la Vulcan montata inizia a sparare al suo surriscaldamento; non è più possibile piazzare 4 Vulcan montate. Una è sufficiente!.

Dozer: Non è più possibile usare lo scudo balistico SOB-8 di Dozer insieme a un paracadute o da sdraiati.

Per quanto riguarda le armi di Battlefield 2042, DICE afferma: "Con il recente aggiornamento 3.2 avevamo ridotto il tempo di puntamento quando si utilizzavano i caricatori a tamburo e quelli ampliati. In questo aggiornamento abbiamo annullato tale modifica. Il vostro feedback su questi complementi ha suggerito tempi di ricarica più lenti o meno munizioni per il numero di caricatori ridotto. Sono soluzioni molto valide da esplorare, ma riteniamo che non compenserebbero il tempo di operatività maggiore offerto da questi complementi."

"Con un caricatore ridotto è necessario scegliere quando combattere e quando sganciarsi contro più nemici, dando priorità ai bersagli in base a consapevolezza o distanza. Con caricatori più grandi, come quelli a tamburo e quelli ampliati, questa considerazione scompare perché bisogna ricaricare meno frequentemente e si hanno a disposizione più munizioni. Per noi è molto importante intervenire in base al vostro feedback, e continueremo ad apportare modifiche ai caricatori ampliati e a tamburo in un aggiornamento successivo."

Caricatori a tamburo e ampliati

Il tempo di puntamento è stato riportato ai valori precedenti all'aggiornamento 3.2. Come noterete, ora l'estrazione è più immediata e meno pesante rispetto a prima.

MTAR-21

Modificato il rinculo dell'MTAR-21 per portarlo in linea con quello di altri fucili d'assalto.

Aumentati i danni dell'MTAR-21 fino a 40 metri: da 18 a 22

PP-2000

Aumentati i danni della PP-2000 fino a 50 metri: da 22 a 28

Ecco infine cosa ne pensiamo del nuovo sistema di classi.