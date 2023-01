Battlefield 2042, abbiamo provato il nuovo sistema di classi e la nuova Deriva

Lo sviluppo di Battlefield 2042 è lungi dall'esaurirsi. Lo confermano i piani a lungo termine di DICE pubblicati nei recenti Development Update, dall'avvento della Stagione 3 e i piani per la Stagione 4, per finire con l'anticipazione di ulteriori contenuti in lavorazione per il futuro dello sparatutto. Dai programmi però passiamo ai fatti perché dopo il lancio della Season 3: Crescendo, Battlefield 2042 ha in serbo per noi una serie di fasi intermedie molto importanti. Tra tutte, la più interessante è quella relativa all'update 3.2.

Oltre ad aggiornamenti sistemici e bilanciamenti vari, doverosi vista la scala del gioco e dei suoi contenuti, Battlefield 2042 vede il ritorno in pompa magna del sistema di classi, tanto auspicato dalla community. È accompagnato dal rifacimento della mappa Deriva, in cerca di un nuovo appeal e di aggiustamenti al gameplay che la rendano più dinamica e divertente. Abbiamo provato in anteprima il sistema di Classi di Battlefield 2042 e qui trovate le nostre impressioni. L'aggiornamento 3.2 è previsto nel corso di settimana prossima, ma non c'è ancora un riferimento preciso di data ora.