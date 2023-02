Elden Ring, nuovi contenuti in arrivo? La pagina Steam del gioco è stata aggiornata

Elden Ring riceverà a breve nuovi contenuti? È ciò che suggeriscono alcuni misteriosi aggiornamenti della pagina Steam del soulslike targato FromSoftware, che ha visto l'introduzione di opzioni di acquisto in precedenza assenti.

Come mai è stato fatto questo collegamento? Perché in precedenza gli update della pagina Steam di Elden Ring sono sempre e solo avvenuti in prossimità del lancio di un qualche nuovo contenuto, come ad esempio la modalità Colosseo.

In questo caso specifico le opzioni di acquisto inedite fanno spesso riferimento a contenuti attualmente non ancora attivi sulla piattaforma digitale Valve, ma che immaginiamo lo saranno fra non molto. Magari dopo un qualche annuncio ufficiale da parte del team di sviluppo?

Insomma, tutto sembrerebbe puntare sull'ipotesi di un DLC in arrivo a breve per Elden Ring, e come al solito la speranza è che si tratti di un pacchetto corposo piuttosto che di un aggiornamento di poco conto.