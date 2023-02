Zelda Tears of the Kingdom: alcune immagini dimostrano che la distanza di caricamento è migliorata

Uno dei giochi più importanti di Nintendo Switch della prima metà del 2023 è The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Il gioco ci riporterà a Hyrule e ci permetterà di esplorare anche aree già note, alcune delle quali già viste nei trailer. Proprio grazie a questi e ad alcune immagini di confronto possiamo anche notare un dettaglio molto interessante: la distanza di caricamento di Tears of the Kingdom è superiore rispetto a quella di Breath of the Wild.

Le immagini, condivise tramite Reddit, sono visibili qui sotto. Mettono fianco a fianco The Legend of Zelda Tears of the Kingdom e The Legend of Zelda Breath of Wild, cercando di mostrare esattamente lo stesso punto della mappa con la stessa angolazione della telecamera.

La risoluzione non è altissima e potrebbe non essere immediato, ma scorrendo nel post di Reddit vi sono degli zoom su un punto specifico che permette di vedere con chiarezza la differenza tra The Legend of Zelda Tears of the Kingdom e The Legend of Zelda Breath of Wild. L'area più interessante da guardare è quella immediatamente a destra di Link. Nel gioco di quest'anno, i dettagli sono superiori e dimostrano che il videogame ha una distanza di caricamento superiore.

Precisiamo che The Legend of Zelda Breath of Wild è stato pubblicato sia su Wii U che su Nintendo Switch, quindi - anche se migliore su quest'ultima console - potrebbe aver subito qualche limitazione dalla sua natura cross-generazionale.

Ricordiamo però che The Legend of Zelda Tears of the Kingdom non è ancora disponibile e quelli mostrati sono solo trailer: è possibile che la versione completa sia diversa e che la distanza di caricamento effettiva sia inferiore, ritornano quindi ad essere identica rispetto a quella del precedente capitolo.

Ciò detto, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom interesserà ai giocatori indipendentemente da dettagli tecnici come questi. L'unica cosa alla quale fare attenzione è la dimensione del gioco, il più grande di sempre tra le esclusive Switch: è talmente grande che ha richiesto l'uso di una cartuccia da 32 GB, per la prima volta per un'esclusiva first-party Switch.