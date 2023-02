The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è l'esclusiva Switch più pesante di sempre: ecco quanti GB

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è il gioco più grande di qualsiasi altro gioco first party per Nintendo Switch in termini di peso del file. Come confermato dal Nintendo eShop, la dimensione del file di Tears of the Kingdom è di 18,2 GB.

Sebbene si tratti di un numero molto piccolo rispetto ai giochi più massicci per PlayStation 5 e Xbox Series X|S, che spesso possono utilizzare fino a 100 GB di spazio di archiviazione, è sufficiente per porre Tears of the Kingdom in cima alla lista dei giochi first party per Switch più pesanti di sempre.

Per riferimento, sappiate che The Legend of Zelda Breath of the Wild pesa 14,4 GB e deteneva precedentemente il record. Vi sono comunque molti altri giochi first party che si avvicinano, come Xenoblade Chronicles 3 con 14,38 GB e Fire Emblem Engage con 12,68 GB.

Ricordiamo comunque che The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom non è ancora stato pubblicato e quindi il peso non è certamente definitivo. È possibile che nei prossimi mesi il team riesca a ottimizzare il gioco e a ridurre - anche solo di poco - il peso totale.

Inoltre, è sempre possibile che dal lancio in poi vengano pubblicati aggiornamenti che potrebbero aumentare il peso finale di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. In caso vengano pubblicati DLC, inoltre, sarà necessario altro spazio.

Il peso in GB di un gioco non ci dice molto su di esso, ovviamente, se non che il mondo di gioco sarà abbastanza grande, cosa che già sapevamo visto che è un seguito diretto di Breath of the Wild.

Vi lasciamo infine al nuovo splendido trailer pubblicato per il Nintendo Direct.