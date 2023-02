Konami a disposizione delle giovanili dei grandi club italiani con una serie di workshop

Konami sta conducendo una serie di seminari per le squadre giovanili dei più grandi club italiani di calcio, al fine di informare gli atleti sul mondo del gaming e degli eSport, nonché sul loro eventuale coinvolgimento in questo settore in rapida crescita.

"Tra i principali argomenti dei workshop: videogiochi, industria dell'intrattenimento digitale e futuro del calcio e degli eSports", recita il comunicato stampa. "Al termine dei seminari, i partecipanti si sono divertiti sfidandosi a eFootball per determinare chi di loro avrebbe rappresentato il proprio club in una delle ultime iniziative eSports targate KONAMI: la Coppa eFootball Italia."

Cos'è la "Coppa eFootball Italia"?

"Coppa eFootball Italia è un nuovo torneo eSports che riunisce i sette club partner del roster KONAMI: AC Milan, AC Monza, AS Roma, Atalanta BC, FC Internazionale Milano, SS Lazio e SSC Napoli."

"Il torneo vedrà tre diverse tipologie di giocatori unire le forze in un'unica squadra per rappresentare ciascuno dei club in gara. Un giocatore selezionato delle squadre giovanili dei club coinvolti, un pro-player che fa attualmente parte della squadra eSports del club e un tifoso del club selezionato da un torneo di qualificazione online, il KONAMICI."

Un team unico

"Sebbene esistano diversi tornei eSports legati al franchising eFootball, la Coppa eFootball Italia ha introdotto una formula davvero unica."

"Come nell'attuale eFootball Championship Pro, ogni squadra sarà composta da tre giocatori. Tuttavia, questa volta nel team sarà presente un solo pro-player. Analogamente all'eFootball Championship Open, il torneo KONAMICI servirà a trovare il fan migliore per rappresentare il proprio club."

"Tuttavia, a differenza di altri tornei videoludici di simulazione calcistica, in ogni squadra della Coppa eFootball Italia sarà presente un calciatore delle squadre giovanili o delle community dei club partner, selezionato attraverso i tornei sopra citati."

"Questi team innovativi rappresentano un punto di svolta nel mondo eSports KONAMI."

Oltre il torneo

"Mentre l'elemento del torneo eSports tra club sarà altamente competitivo - come ci si aspetta dai migliori club italiani - l'integrazione dei seminari per le squadre giovanili dà un'ulteriore profondità alla Coppa eFootball Italia, andando oltre la semplice competizione."

"Poiché solo una piccola percentuale di calciatori delle giovanili riesce ad arrivare a giocare a livello professionistico, considerata anche l'imprevedibilità del mondo dello sport, gran parte dei seminari si sono concentrati sul mostrare i molti possibili sbocchi professionali alternativi, come: gestione di partnership con i club, eSports e mondo gaming, media e intrattenimento digitale e molto altro ancora."

"La Coppa eFootball Italia è un'iniziativa molto diversa da quelle condotte in precedenza da KONAMI", ha dichiarato David Monk, Head of Football Activation and Acquisition presso KONAMI. "Un elemento che la contraddistingue è l'integrazione dei giocatori delle squadre giovanili e dei seminari a loro dedicati. Il nostro desiderio era quello di mostrare a questi giovani aspiranti calciatori che ci sono molti modi per far parte del calcio moderno, anche attraverso i videogiochi."

"Crediamo che fornire loro maggiori conoscenze su ciò che gravita intorno allo sport che amano possa aiutare ad aprire le loro menti su ciò che potranno fare quando smetteranno di giocare a livello professionistico. Speriamo anche che si siano divertiti a sfidarsi nei tornei!."

"L'evento organizzato da Konami e riservato ai ragazzi del nostro vivaio è stato indubbiamente importante e costruttivo", ha dichiarato invece Maurizio Costanzi, Responsabile Settore Giovanile dell'Atalanta. "Chi meglio degli esperti del settore, e Konami lo è senza ombra di dubbio, può spiegare e far capire le dinamiche di questo mondo virtuale che attrae non soltanto i più giovani."

"Sono innanzitutto appuntamenti di aggregazione, ma anche e soprattutto eventi che permettono ai ragazzi di capire e di conseguenza arricchire il proprio percorso di crescita e, non da ultimo, avere la possibilità di fare scelte consapevole partendo anche da quelli che sono i punti in comune tra l'esports ed il calcio. Il tutto mixato con l'attività più prettamente ludica."

"Open Fiber è presente da diversi anni nel mondo del gaming e la risposta della community è sempre stata molto positiva", ha dichiarato infine Andrea Falessi, External Relations Director of Open Fiber. "La rete Open Fiber è la più adatta a supportare le attuali e future generazioni in ambito di entertainment, studio e lavoro. La collaborazione con un colosso come Konami apre nuovi scenari per iniziative future."

Calendario torneo "La prossima importante tappa della Coppa eFootball Italia sarà il torneo aperto ai tifosi: KONAMICI, che si svolgerà nei mesi di febbraio e marzo. Ulteriori dettagli sulle date saranno annunciati nelle prossime settimane."

"Terminato il KONAMICI, i team dei club partner saranno consolidata e le fasi a gironi potranno finalmente iniziare, da metà-fine marzo ad aprile. Alla fine di aprile, il COMICON di Napoli (29 aprile - 1° maggio) ospiterà la Grand Final."